Україна та Німеччина подадуть апеляцію з приводу допінгу російської чемпіонки Паралімпіади

За словами Сушкевича спортсменка фігурує у списку атлетів, викритих на вживанні допінгу.

“Одна з так званих російських зірок у лижному спорті була допущена до змагань фактично за два дні до Паралімпіади. При цьому, її допустили з порушенням регламенту. Ніхто офіційно не повідомив, що спортсменка Лисова допущена. Вона просто з’явилася у переліку. Такого не було ніколи. Першою зреагувала команда Німеччини. Вони подали офіційний запит до комітету. Ми теж зробили запит. Нам дали відповідь, що таким є рішення відповідної комісії. Якогось обґрунтування, чому ця спортсменка допущена нам так і не надали. Це дивне рішення, тому що Лисова забрала у багатьох команд, в тому числі і у нас, медалі. Вона внесла деструктив”, — заявив Сушкевич.

За його словами, шеф місії німецької команди доктор Карл Кваде виявив Лисову у так званому “списку Макларена” — укладеного на основі доповіді канадського спортивного юриста Річарда Макларена, якого у 2016 році запросило Всесвітнє антидопінгове агентство у якості незалежного експерта для очолення розслідування щодо масштабної фальсифікації допінг-проб у російському спорті. Імена спортсменів, причетних до допінг-скандалу, в доповіді не розкриваються, вони замінені кодовими номерами.

“Німецькі колеги знають більше — вони знають код Лисової в списку Маккларена, списку заборонених через допінг спортсменів. Коли я сказав члену міжнародного паралімпійського комітету про те, що вона є в списку Маккларена, він відповів, що її прізвища в списку нема. Але в цьому списку взагалі нема прізвищ, там є тільки коди антидопінгового комітету. Так от, доктор Карл Кваде, який входить до німецької місії, знайшов код Лисової у цьому списку заборонених спортсменів”, — підсумував глава українського паралімпійського комітету.

Зауважимо, що Лисова у складі команди “нейтральних паралімпійських атлетів” брала участь у змаганнях з біатлону та лижних перегонів і здобула на Іграх-2018 6 медалей: 2 “золоті”, 3 “срібні” та 1 “бронзову”.

Нагадаємо, що допінг-проба російського керлінгіста продемонструвала рекордний вміст мельдонію.