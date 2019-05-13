Украина и Ливан договорились ускорить подготовку договоров для сотрудничества в разных сферах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок и посол Ливана в Украине Али Дахером договорились об ускорении подготовки договоров украинского-ливанского сотрудничества в различных сферах. Об этом Божок сообщил в Twitter, передает УНН.
"Договорились с Послом Ливана Али Дахером об ускорении подготовки договорной базы украинского-ливанского сотрудничества в консульской, сельскохозяйственной, торговой и оборонно-технической сферах", - написал Божок.
Как сообщал УНН, в 2016 году начался экспорт в Ливан живых животных (КРС, овец, коз). За год он вырос в 6 раз и составил 14 млн долларов.