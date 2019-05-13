Україна та Ліван домовилися прискорити підготовку договорів для співробітництва у різних сферах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок і посол Лівану в Україні Алі Дахером домовилися про прискорення підготовки договорів українсько-ліванського співробітництва у різних сферах. Про це Божок повідомив у Twitter, передає УНН.
"Домовилися з Послом Лівану Алі Дахером про прискорення підготовки договірної бази українсько-ліванського співробітництва в консульській, сільськогосподарській, торговельній та оборонно-технічній сферах", - написав Божок.
Як повідомляв УНН, у 2016 році розпочався експорт до Лівану живих тварин (ВРХ, овець, кіз). За рік він виріс у 6 разів та склав 14 млн доларів.