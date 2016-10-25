Украина и Корея усилят взаимодействие в сфере гражданской защиты

"Украина и Корея имеют большой потенциал и возможности для взаимодействия в различных областях, в том числе и в сфере гражданской защиты. И это сотрудничество уже началась ", - отметил Н.Чечоткин.

По словам Н.Чечоткина, в июле текущего года два представителя ГосЧС находились в городе Чхонан, где принимали участие в программе "Аварийно-спасательная служба и ликвидация чрезвычайных ситуаций» при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества. Н.Чечоткин отметил, что участие в программе является лишь началом на пути к реализации совместных масштабных проектов.

В то же время, Ли Янг Гу отметил, что украинский опыт ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участия в международных спасательных операциях, а также взаимодействие в сфере гражданской защиты, реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера, позволит повысить уровень безопасности каждого человека и более эффективно работать именно в сфере предупреждения возникновения опасных событий.