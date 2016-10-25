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Україна та Корея посилять взаємодію у сфері цивільного захисту

Україна та Корея посилять взаємодію у сфері цивільного захисту

Київ • УНН

 • 7308 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна та Корея розпочали співпрацю у різних галузях, у тому числі і в сфері цивільного захисту. Про це сьогодні, 25 жовтня заявив голова ДСНС Микола Чечоткін під час зустрічі з послом Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

“Україна та Корея мають великий потенціал і можливості для взаємодії у різних галузях, у тому числі і в сфері цивільного захисту. І ця співпраця вже розпочалася”, — зазначив М.Чечоткін.

За словами М.Чечоткіна, у липні поточного року два представники ДСНС перебували у місті Чхонан, де брали участь у програмі “Аварійно-рятувальна служба і ліквідація надзвичайних ситуацій” за підтримки Корейського агентства міжнародного співробітництва. М.Чечоткін зазначив, що участь у програмі є лише початком на шляху до реалізації спільних масштабних проектів.

Водночас, Лі Янг Гу зауважив, що український досвід ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, участі у міжнародних рятувальних операціях, а також взаємодія у сфері цивільного захисту, реагування на різного роду надзвичайні ситуації як природного, так і техногенного характеру, дозволить підвищити рівень безпеки кожної людини та більш ефективніше працювати саме у сфері попередження виникнення небезпечних подій.

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