Украина и Хорватия договорились о сотрудничестве в делах ветеранов

"Во время встречи были обсуждены вопросы установления двусторонних отношений на уровне министерств по делам ветеранов наших стран и форматы будущего сотрудничества", - сообщила Ирина Фриз.



В свою очередь Джамич заявила о готовности рассматривать предложения по поддержке программ по реабилитации украинских ветеранов в Хорватии.



В результате рабочей встречи стороны договорились о старте подготовки визита делегации Министерства по делам ветеранов Украины в Республику Хорватия для ознакомления с работой Министерства по делам ветеранов в этой стране.



Напомним, недавно стало известно, сколько людей работает в Министерстве по делам ветеранов.