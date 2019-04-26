Украина и Хорватия договорились о сотрудничестве в делах ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз и посол Хорватии в Украине госпожа Аниций Джамич договорились о сотрудничестве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.
"Во время встречи были обсуждены вопросы установления двусторонних отношений на уровне министерств по делам ветеранов наших стран и форматы будущего сотрудничества", - сообщила Ирина Фриз.
В свою очередь Джамич заявила о готовности рассматривать предложения по поддержке программ по реабилитации украинских ветеранов в Хорватии.
В результате рабочей встречи стороны договорились о старте подготовки визита делегации Министерства по делам ветеранов Украины в Республику Хорватия для ознакомления с работой Министерства по делам ветеранов в этой стране.
Напомним, недавно стало известно, сколько людей работает в Министерстве по делам ветеранов.