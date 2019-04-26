Україна та Хорватія домовилися про співпрацю в справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз та посол Хорватії в Україні пані Аніца Джамич домовилися про співпрацю. Про це УНН повідомили в прес-службі Міністерства в справах ветеранів.
"Під час зустрічі було обговорено питання встановлення двосторонніх відносин на рівні міністерств у справах ветеранів наших країн та формати майбутньої співпраці", - повідомила Ірина Фріз.
У свою чергу Джамич заявила про готовність розглядати пропозиції щодо підтримки програм з реабілітації українських ветеранів в Хорватії.
У результаті робочої зустрічі сторони домовилися про старт підготовки візиту делегації Міністерства у справах ветеранів України до Республіки Хорватія для ознайомлення з роботою Міністерства у справах ветеранів у цій країні.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки людей працює в Міністерстві в справах ветеранів.