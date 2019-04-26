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Україна та Хорватія домовилися про співпрацю в справах ветеранів

Україна та Хорватія домовилися про співпрацю в справах ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз та посол Хорватії в Україні пані Аніца Джамич домовилися про співпрацю. Про це УНН повідомили в прес-службі Міністерства в справах ветеранів.

"Під час зустрічі було обговорено питання встановлення двосторонніх відносин на рівні міністерств у справах ветеранів наших країн та формати майбутньої співпраці", - повідомила Ірина Фріз.

У свою чергу Джамич заявила про готовність розглядати пропозиції щодо підтримки програм з реабілітації українських ветеранів в Хорватії.

У результаті робочої зустрічі сторони домовилися про старт підготовки візиту делегації Міністерства у справах ветеранів України до Республіки Хорватія для ознайомлення з роботою Міністерства у справах ветеранів у цій країні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки людей працює в Міністерстві в справах ветеранів.

Українські Національні Новини

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