Украина и Канада начали просмотр действия соглашения о свободной торговле

"Встретился с канадским коллегой Джеймсом Карром, Министром по международной торговле Канады. Обсудили первые положительные достижения года действия свободной торговли Украина-Канада и перспективы дальнейшего сотрудничества", - написал Кубив.



По словам министра, несмотря на то, что для сделки такого масштаба год - это очень мало, положительная динамика уже наблюдается.



Так, министр сообщил, что экспорт товаров из Украины в Канаду за 2017 вырос на 74,4%, а экспорт товаров из Украины в Канаду за 8 месяцев 2018 - на 45,8%. Кроме того, экспорт услуг из Украины в Канаду за 2017 вырос на 20,2%. Наибольший спрос - на телекоммуникационные и IT услуги. Их экспорт поднялся на 64%. Также Кубив отметил рост экспорта услуг из Канады в Украину на 34,6%.



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"Мы запускаем работу Совместной комиссии по имплементации Соглашения о свободной торговле Украина-Канада, чтобы более глубоко проанализировать действие соглашения, улучшить ее эффективность и разработать предложения по дальнейшему совершенствованию сотрудничества и торговли", - подчеркнул министр.



Как сообщал УНН, Украина в настоящее время заключила соглашения о свободной торговле с 45-ю странами.