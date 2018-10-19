Україна та Канада розпочали перегляд дії угоди про вільну торгівлю

"Зустрівся з канадським колегою Джеймсом Карром, Міністром з міжнародної торгівлі Канади. Обговорили перші позитивні досягнення року дії вільної торгівлі Україна-Канада та перспективи подальшої співпраці", - написав Кубів.



За словами міністра, попри те, що для угоди такого масштабу рік – це дуже мало, позитивна динаміка вже спостерігається.



Так, міністр повідомив, що експорт товарів з України до Канади за 2017 рік зріс на 74,4%, а експорт товарів з України до Канади за 8 місяців 2018 року – на 45,8%. Крім того, експорт послуг з України до Канади за 2017 рік зріс на 20,2%. Найбільший попит - на телекомунікаційні та ІТ послуги. Їх експорт піднявся на 64%. Також Кубів відмітив зростання експорту послуг з Канади до України на 34,6%.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна може до кінця року підписати угоду про ЗВТ з Ізраїлем - Кубів



"Ми запускаємо роботу Спільної комісії з імплементації Угоди про вільну торгівлю Україна-Канада, щоб більш глибоко проаналізувати дію угоди, поліпшити її ефективність та напрацювати пропозиції для подальшого вдосконалення співпраці і торгівлі", - наголосив міністр.



Як повідомляв УНН, Україна на теперішній час уклала угоди про вільну торгівлю з 45-ма країнами.