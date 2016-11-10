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15 марта, 19:03 • 111773 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156814 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131822 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124769 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109528 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103894 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100377 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украина и Беларусь будут сотрудничать в сфере энергоэффективности - Г.Зубко

Украина и Беларусь будут сотрудничать в сфере энергоэффективности - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 5595 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина и Беларусь в первом квартале 2017 года выработают общую Дорожную карту о сотрудничестве двух стран в области повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017 - 2020 Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минрегиона.

По словам вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Г.Зубко, в первом квартале следующего года Украина и Беларусь разработают совместную Дорожную карту о сотрудничестве двух стран в области повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017 - 2020 годы.

Г.Зубко также отметил, что страны договорились активизировать взаимную торговлю энергоэффективным оборудованием, материалами и технологиями.

"В этом контексте актуальным является трансферт проектов и технических решений в сфере энергоэффективности жилищного сектора", - добавил Г.Зубко.

 

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