Украина и Беларусь будут сотрудничать в сфере энергоэффективности - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина и Беларусь в первом квартале 2017 года выработают общую Дорожную карту о сотрудничестве двух стран в области повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017 - 2020 Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минрегиона.
По словам вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Г.Зубко, в первом квартале следующего года Украина и Беларусь разработают совместную Дорожную карту о сотрудничестве двух стран в области повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017 - 2020 годы.
Г.Зубко также отметил, что страны договорились активизировать взаимную торговлю энергоэффективным оборудованием, материалами и технологиями.
"В этом контексте актуальным является трансферт проектов и технических решений в сфере энергоэффективности жилищного сектора", - добавил Г.Зубко.