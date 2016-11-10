Украина и Беларусь будут сотрудничать в сфере энергоэффективности - Г.Зубко

По словам вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Г.Зубко, в первом квартале следующего года Украина и Беларусь разработают совместную Дорожную карту о сотрудничестве двух стран в области повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017 - 2020 годы.

Г.Зубко также отметил, что страны договорились активизировать взаимную торговлю энергоэффективным оборудованием, материалами и технологиями.

"В этом контексте актуальным является трансферт проектов и технических решений в сфере энергоэффективности жилищного сектора", - добавил Г.Зубко.