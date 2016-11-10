Україна та Білорусь співпрацюватимуть у сфері енергоефективності — Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна та Білорусь у першому кварталі 2017 року напрацюють спільну Дорожню карту щодо співпраці двох країн в сфері підвищення енергоефективності та використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів на 2017 — 2020 рр. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінрегіону.
За словами Віце-прем’єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г.Зубка, у першому кварталі наступного року Україна та Білорусь напрацюють спільну Дорожню карту щодо співпраці двох країн в сфері підвищення енергоефективності та використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів на 2017 — 2020 рр.
Г.Зубко також зазначив, що країни домовились активізувати взаємну торгівлю енергоефективним обладнанням, матеріалами та технологіями.
“У цьому контексті актуальним є трансферт проектів та технічних рішень у сфері енергоефективності житлового сектору”, — додав Г.Зубко.