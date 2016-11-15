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Украина и Аргентина договорились об оживлении двусторонней торговли

Украина и Аргентина договорились об оживлении двусторонней торговли

Киев • УНН

 • 7291 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. 14 ноября представители Украины и Аргентины договорились об ускорении развития договорно-правовой базы, а также оживлении двусторонней торговли. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

Вчера, 14 ноября 2016 г. в Киеве состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Аргентины. Украинскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель Министра Вадим Пристайко, аргентинскую - Государственный секретарь Министерства иностранных дел и вероисповеданий Карлос Форадори.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействия в международных организациях, обменялись мнениями о внутренней ситуации в Украине и Аргентине, коснулись вопросов международной безопасности и региональной проблематики.

В результате встречи стороны определили конкретные этапы и шаги по восстановлению полноценного политического диалога между двумя государствами, ускорению развития договорно-правовой базы и оживлению двусторонней торговли.

В связи с этим была достигнута договоренность об обмене визитами высокого уровня в 2017 году, а также о проведении в Киеве в начале следующего года очередного заседания Межправительственной украинско-аргентинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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