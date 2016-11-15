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Україна та Аргентина домовилися про пожвавлення двосторонньої торгівлі

Україна та Аргентина домовилися про пожвавлення двосторонньої торгівлі

Київ • УНН

 • 7291 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вчора, 14 листопада представники України та Аргентини домовилися про прискорення розвитку договірно-правової бази, а також пожвавлення двосторонньої торгівлі. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.

Вчора, 14 листопада 2016 року у Києві відбулися політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами України та Аргентини. Українську делегацію на консультаціях очолював заступник Міністра Вадим Пристайко, аргентинську — Державний секретар Міністерства закордонних справ та віросповідань Карлос Форадорі.

Під зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин, взаємодії у міжнародних організаціях, обмінялися думками щодо внутрішньої ситуації в Україні та Аргентині, торкнулися питань міжнародної безпеки та регіональної проблематики.

В результаті зустрічі сторони визначили конкретні етапи і кроки з відновлення повноцінного політичного діалогу між двома державами, прискорення розвитку договірно-правової бази та пожвавлення двосторонньої торгівлі.

У цьому зв’язку було домовлено про обмін візитами високого рівня у 2017 році, а також про проведення в Києві на початку наступного року чергового засідання Міжурядової українсько-аргентинської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Українські Національні Новини

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