Украина стала топ-игроком на мировом рынке курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинская курятина пользуется спросом за рубежом. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.
“В сегменте мяса домашней птицы Украина является одним из мировых топ-игроков. В прошлом году украинские компании экспортировали 326,7 тыс. т курятины общей стоимостью 506,6 млн долл.”, — сообщают аналитики.
ТОП-потребителями украинской курятины являются Нидерланды, Ирак, Саудовская Аравия и Словакия. В прошлом году страны покупали в большей степени украинские мороженые куриные тушки.
“Больше всего поставляли в Нидерланды — филе куриное охлажденное большое и малое, крылья охлажденные; тушки куриные замороженные.
Главными элементами поставок в Ирак стали: тушки куриные замороженные, четверти задние замороженные.
Саудовская Аравия предпочитает тушки куриные мороженные, филе и голени замороженные. В Словакии наибольшей популярностью пользовались такие элементы как охлажденное филе и крылья”, — рассказали в UFEB.
Напомним, Польша сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду.
В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.