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Україна стала топ-гравцем на світовому ринку курятини

Київ • УНН

 • 9444 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Українська курятина користується попитом за кордоном. Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.

"У сегменті м’яса свійської птиці Україна є одним зі світових топ-гравців. Минулого року українські компанії експортували 326,7 тис. т курятини загальною вартістю 506,6 млн дол.", - повідомляють аналітики.

ТОП-споживачами української курятини є Нідерланди, Ірак, Саудівська Аравія та Словаччина. Минулого року країни купували, більшою мірою, українські морожені курячі тушки.

"Найбільше постачали до Нідерландів — філе куряче охолоджене велике та мале, крила охолоджені; тушки курячі морожені.

Головними елементами поставок до Іраку стали: тушки курячі морожені, четвертини задні заморожені.

Саудівська Аравія надає перевагу тушкам курячим мороженим, філе та гомілкам замороженим. У Словаччині найбільшою популярністю користувались такі елементи як охолоджене філе та крила", - розповіли в UFEB.

Нагадаємо, Польща повідомила, що їх курятина дорожче української, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що минулого року Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду.

У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер Україні - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.

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