Украина стала победителем групповой стадии домашнего ЧЕ по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сборная Украины успешно завершила групповую стадию домашнего чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в киевском Гидропарке, передает корреспондент УНН.
Во встрече пятого тура с Чорноориею украинцам для выхода в плей-офф необходимо было только выигрывать, с чем команда справилась. На 6 минуте удар практически с центра поля после серии рикошетов помог отличиться Кицута. При втором взятии ворот Кривошеенко замыкал пас партнера на дальней штанге.
После этого дубль в свой актив оформил Шайдюк, а Кривошеенко присоединился к партнеру и установил окончательные цифры - 5:0.
В другой игре группы А Италия обыграла Бельгию 4:3 и заняла третью строчку с 7-очками и не смогла выйти в плей-офф.
Зато украинцы с 9-ю баллами вышли в четвертьфинал с первой ступени, ведь черногорцы (9 очков) проиграли в очные встречи нашим землякам.
Добавим, соперником "желто-синих" по четвертьфиналу станет вторая команда группы В - Англия.