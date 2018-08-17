Украина стала победителем групповой стадии домашнего ЧЕ по мини-футболу

Во встрече пятого тура с Чорноориею украинцам для выхода в плей-офф необходимо было только выигрывать, с чем команда справилась. На 6 минуте удар практически с центра поля после серии рикошетов помог отличиться Кицута. При втором взятии ворот Кривошеенко замыкал пас партнера на дальней штанге.

После этого дубль в свой актив оформил Шайдюк, а Кривошеенко присоединился к партнеру и установил окончательные цифры - 5:0.

В другой игре группы А Италия обыграла Бельгию 4:3 и заняла третью строчку с 7-очками и не смогла выйти в плей-офф.

Зато украинцы с 9-ю баллами вышли в четвертьфинал с первой ступени, ведь черногорцы (9 очков) проиграли в очные встречи нашим землякам.

Добавим, соперником "желто-синих" по четвертьфиналу станет вторая команда группы В - Англия.