Україна стала переможцем групової стадії домашнього ЧЄ з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Збірна України успішно завершила групову стадію домашнього чемпіонату Європи із міні-футболу, що триває в київському Гідропарку, передає кореспондент УНН.
У зустрічі п’ятого туру із Чорноорією українцям для виходу в плей-оф необхідно було лише вигравати з чим команда впоралася. На 6 хвилині удар практично з центра поля після серії рикошетів допоміг відзначитися Кицуті. При другому взятті воріт Кривошеєнко замикав пас партнера на дальній стійці.
Після цього дубль до свого активу оформив Шайдюк, а Кривошеєнко приєднався до партнера і встановив остаточні цифри — 5:0.
В іншій грі групи А Італія обіграла Бельгію 4:3 і посіла третій рядок із 7-очками та не змогла вийти до плей-оф.
Натомість українці з 9-ма балами вийшли до чвертьфіналу з першого щабля, адже чорногорці (9 очок) програли в очні зустрічі нашим землякам.
Додамо, суперником “жовто-блакитних” по чвертьфіналу стане друге команда групи В — Англія.