Украина надеется на решение от ЕС и Канады о предоставлении оружия - Парубий

"Мы надеемся, что такое решение, которое приняли США (о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины - ред.), будет принято и нашими партнерами из Европейского Союза и Канады. Это решение ожидаемое и важное - как для военной составляющей, так и символической составляющей солидарности всего мира", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНН, США позволили Украине покупать оружие у американских компаний.