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Украина надеется на решение от ЕС и Канады о предоставлении оружия - Парубий

Украина надеется на решение от ЕС и Канады о предоставлении оружия - Парубий

Киев  •  УНН

 • 9218 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина надеется на то, что Европейский Союз и Канада примут решение о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины. Об этом во время 11-го Киевского форума в Киеве заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что такое решение, которое приняли США (о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины - ред.), будет принято и нашими партнерами из Европейского Союза и Канады. Это решение ожидаемое и важное - как для военной составляющей, так и символической составляющей солидарности всего мира", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНН, США позволили Украине покупать оружие у американских компаний.

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