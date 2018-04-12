Україна сподівається на рішення від ЄС і Канади щодо надання зброї – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Україна сподівається на те, що Європейський Союз та Канада ухвалять рішення щодо надання летального оборонного озброєння для України. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму у Києві заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Ми сподіваємось, що таке рішення, яке прийняли США (надання летального оборонного озброєння для України — ред.), буде прийнято і нашими партнерами з Європейського Союзу та Канади. Це рішення очікуване і важливе — як для військової складової, так і символічної складової солідарності всього світу”, — підкреслив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, США дозволили Україні купувати зброю у американських компаній.