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Украина надеется на двусторонний безвиз с Британией после Brexit

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не планирует вводить визы для британских граждан после того, как Великобритания выйдет из Европейского Союза. Британские визовые требования к украинцам сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Правительство Терезы Мэй настаивает, что несмотря на трудности с соглашением о Brexit дата выхода 29 марта остается неизменной.

В интервью изданию Павел Климкин отметил желание Киева добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию.

Сейчас британцы, могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

Из объяснений министра следует, что британские визовые требования к украинцам сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

"Мы понимаем определенную чувствительность наших друзей, но тем не менее этого достигнем. Может не завтра, но в ближайшей перспективе серьезные разговоры начнутся ", - сказал Павел Климкин.

Сейчас британцы подпадают под действие визовых правил на основе указа президента Ющенко, которым с сентября 2005 года предложено безвизовый режим для граждан государств - членов Европейского Союза, Швейцарской Конфедерации и Княжества Лихтенштейн, если срок пребывания их в Украине не превышает 90 дней.

Украинские чиновники теперь предполагают, что в отношении Великобритании Киев скорее всего введет визовые правила подобные действующим для граждан США и Канады, которые также могут посещать Украину свободно.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко ранее сообщала, что получала жалобы от украинцев на трудности при получении британских виз.

Главный представитель британского внешнеполитического ведомства Алан Дункан также признавал, что украинцы имеют основания для недовольства.

Но процесс Brexit, хотя и является поводом для переформатирования отношений и сближения между Британией и Украиной, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.

"Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно Brexit была начата миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал Павел Климкин, намекая на нежелании британских политиков вести разговоры об облегчении въезда иностранцев в Великобританию.

Министр высказал мнение, что возможность установления мягкого визового режима между Великобританией и Украиной была потеряна "много лет назад ..., когда эта миграционная проблема еще была не такая серьезная для британцев".

Другие страны Европы также работают над разрешения вопросов пересечения границ Британии и ЕС после Brexit.

Послы стран Евросоюза в начале февраля договорились в Брюсселе, что граждане Великобритании должны сохранить право безвизового въезда на срок до 90 дней в "Шенгенскую зону", которая охватывает 26 государств.

"Учитывая географическую близость, экономические связи, уровень торговли и масштабы краткосрочных личных поездок между Британией и ЕС для бизнеса, отдыха и других целей, безвизовое путешествие должны способствовать туризму и экономической деятельности, что принесет выгоду ЕС", - говорится в предложения, которое послы передали на рассмотрение Европейскому парламенту.

Лондон также дал понять, что не собирается вводить визы для граждан ЕС после Brexit, но права европейцев на долгосрочное пребывание в Великобритании, в частности права на труд и другие будут ограничены.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителям европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit.

Украинские Национальные Новости

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