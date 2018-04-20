Украина скоро получит от Кипра информацию о средствах экс-чиновников

"С Министром юстиции и генеральным прокурором Кипра. Скоро Генпрокуратура Украины получит от Кипра очередную порцию материалов международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших чиновников и их "кошельков", - написал Енин.



Напомним, ранее Енин сообщал, что экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и бизнесмен Сергей Курченко провели встречу, на которой отыскивали способы противодействия расследованию Генеральной прокуратурой совершенных им преступлений.