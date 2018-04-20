Україна скоро отримає від Кіпру інформацію про кошти екс-високопосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна невдовзі отримає від компетентних органів Кіпру матеріали міжнародно-правової допомоги у межах справ стосовно колишніх високопосадовців та їхніх "гаманців". Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.
"З Міністром юстиції та Генеральним прокурором Кіпру.Невдовзі Генпрокуратура України отримає від Кіпру чергову порцію матеріалів міжнародно-правової допомоги в рамках проваджень щодо колишніх екс- високопосадовців та їхніх "гаманців", - написав Єнін.
Нагадаємо, раніше Єнін повідомляв, що екс-президент України Віктор Янукович, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та бізнесмен Сергій Курченко провели зустріч, на якій відшукували способи протидії розслідуванню Генеральною прокуратурою скоєних ним злочинів.