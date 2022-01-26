Украина привила хотя бы одной дозой вакцины от "ковида" 49% взрослого населения

КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привито 49% взрослого населения, или 15,2 миллиона человек. В "хвосте" рейтинга вакцинированных - западные области, где сейчас как раз эпицентр вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья и Минздрава.