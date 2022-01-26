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Шахед-136

Україна щепила хоча б однією дозою вакцини від "ковіду" 49% дорослого населення

Україна щепила хоча б однією дозою вакцини від "ковіду" 49% дорослого населення

Київ • УНН

 • 19286 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. В Україні хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено 49% дорослого населення, або 15,2 мільйони людей. У "хвості" рейтингу вакцинованих - західні області, де наразі якраз епіцентр спалаху захворюваності коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я та МОЗ.

Цитата:

"Уже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. (...) Найменше вакциновано в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях. Тут щепилося менше ніж 40% дорослих", - повідомили у ЦГЗ.

Деталі

За даними центру, найбільше вакцинованих у Києві — понад 71% дорослих мешканців. У шести областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Черкаська області.

При цьому, за даними МОЗ, загалом понад 30 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії.

Від початку вакцинальної кампанії у лютому 2021 року отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини.

За добу 25 січня в Україні 81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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