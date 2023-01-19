Украина самостоятельно принимает решение о нанесении ударов - Нед Прайс

Цитата

“Мы предоставили нашим украинским партнерам именно то, что им нужно, чтобы противостоять угрозам там, где они бушуют больше всего. Все, что мы предоставляем Украине, предназначено для единственной цели — ее самообороны... В конце концов, именно наши украинские партнеры должны определить, как и где использовать это оружие и боеприпасы для защиты своей суверенной территории”, — заявил Прайс.

Напомним,

Как пишет издание The New York Times, США настроены помочь Украине атаковать Крым. Причиной этому стало изменение позиции администрации Байдена от более жесткой по отношению к поражению незаконно аннексированного полуострова.