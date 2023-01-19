Украина самостоятельно принимает решение о нанесении ударов - Нед Прайс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украина самостоятельно принимает решение по каким целям наносить удары, чтобы защититься от российской агрессии. Об этом сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, передает УНН. Он отмечает, что США на это не влияют.
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“Мы предоставили нашим украинским партнерам именно то, что им нужно, чтобы противостоять угрозам там, где они бушуют больше всего. Все, что мы предоставляем Украине, предназначено для единственной цели — ее самообороны... В конце концов, именно наши украинские партнеры должны определить, как и где использовать это оружие и боеприпасы для защиты своей суверенной территории”, — заявил Прайс.
Напомним,
Как пишет издание The New York Times, США настроены помочь Украине атаковать Крым. Причиной этому стало изменение позиции администрации Байдена от более жесткой по отношению к поражению незаконно аннексированного полуострова.