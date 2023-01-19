Україна самостійно приймає рішення щодо завданя ударів — Нед Прайс

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“Ми надали нашим українським партнерам саме те, що їм потрібно, щоб протистояти загрозам там, де вони вирують найбільше. Все, що ми надаємо Україні, призначене для єдиної мети — її самооборони... Зрештою, саме наші українські партнери мають визначити, як і де використовувати цю зброю та боєприпаси для захисту своєї суверенної території”, — заявив Прайс.

Нагадаємо

Як пише видання The New York Times, США налаштовані допомогти Україні атакувати Крим. Причиною цьому стала зміна позиції адміністрації Байдена від більш жорсткої стосовно ураження незаконно анексованого півострова.