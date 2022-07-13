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Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Киев • УНН

 • 157883 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание ею "независимости" так называемых "днр" и "лнр". Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко у себя в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных российской федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", - заявил дипломат.

Детали

По его словам, признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов на Донетчине и Луганщине "ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины".

"В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", - сообщил Николенко.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обращение рф к КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории "говорит больше о токсичности москвы, чем Пхеньяна".

"У россии больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции россии скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - сказал министр, которого цитирует спикер.

Напомним

Ранее сегодня боевики сообщили о том, что Северная Корея якобы "признала" так называемую "днр".

Позже российские СМИ заявили о признании так называемой "лнр" со стороны КНДР.

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