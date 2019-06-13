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Украина разместила евробонды на 1 млрд евро под 6,75% годовых

Киев • УНН

 • 9667 просмотра

КИЕВ, 13 июня. УНН. Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook заместителя главы администрации президента Алексея Гончарука.

Украина разместила евробонды на 1 млрд евро под 6,75% годовых

"Украина разместила евробонды на 1 млрд евро под 6,75%. Количество заявок желающих купить была в пять раз больше. Это очень хороший результат", - сообщил он в Facebook. Еврооблигации размещены на семь лет.

Напомним, как ранее сообщала глава Минфина Украины Оксана Маркарова, накануне украинская делегация проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, для их организации привлекались Paribas и Goldman Sachs International.

Украина вышла на рынок крупных внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых (с погашением 1 февраля 2024 года) и десятилетние на 1,25 млрд долларов под 9,750% (с погашением 1 ноября 2028 года). В марте 2019 года Киев дополнительно разместил десятилетние еврооблигации с купоном 9,75% еще на 350 млн долларов.

В Минфине тогда заявили, что привлекаемые средства будут направляться на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных евробондов, размещенных ранее.

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