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Україна розмістила євробонди на 1 млрд євро під 6,75% річних

Київ • УНН

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КИЇВ, 13 червня. УНН. Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75% річних. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook заступника голови адміністрації президента Олексія Гончарука.

Україна розмістила євробонди на 1 млрд євро під 6,75% річних

"Україна розмістила євробонди на 1 млрд євро під 6,75%. Кількість заявок бажаючих купити була в п'ять разів більше. Це дуже хороший результат", - повідомив він в Facebook. Єврооблігації розміщені на сім років.

Нагадаємо, як раніше повідомляла глава Мінфіну України Оксана Маркарова, напередодні українська делегація проводила зустрічі з інвесторами в Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані, для їх організації залучалися Paribas і Goldman Sachs International. 

Україна вийшла на ринок великих зовнішніх запозичень в жовтні 2018 року, розмістивши п'ятирічні євробонди на суму 750 млн доларів під 8,994% річних (з погашенням 1 лютого 2024 роки) і десятирічні на 1,25 млрд доларів під 9,750% (з погашенням 1 листопада 2028 року ). У березні 2019 років Київ додатково розмістив десятирічні єврооблігації з купоном 9,75% ще на 350 млн доларів.

У Мінфіні тоді заявили, що залучені кошти будуть направлятися на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових євробондів, розміщених раніше.

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