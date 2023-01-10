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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина расторгла еще одно соглашение с рф: о чем речь

Киев • УНН

 • 571217 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с рф о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в россии и отделений Торгового представительства россии в Украине. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Украина расторгла еще одно соглашение с рф: о чем речь

Цитата

«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством рф о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в рф и отделений Торгового представительства рф в Украине, совершенной 29.04.2009 г. в Москве», – написал Мельничук.

Дополнение

Украина расторгла соглашение с рф по обслуживанию ракетного комплекса “Сатана”.

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