Україна розірвала ще одну угоду з рф: про що мова

КИЇВ. 10 січня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію угоди з рф про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі Посольства України у рф та відділень Торговельного представництва рф в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.