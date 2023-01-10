Україна розірвала ще одну угоду з рф: про що мова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію угоди з рф про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі Посольства України у рф та відділень Торговельного представництва рф в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.
Цитата
«Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом РФ про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в РФ та відділень Торговельного представництва РФ в Україні, вчиненої 29.04.2009 у м. Москві», - написав Мельничук.
Доповнення
Україна розірвала угоду з рф щодо обслуговування ракетного комплексу “Сатана”.