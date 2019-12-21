Украина, Россия и ЕС договорились по газу: что подписали

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины обнародовал копию протокола газовых договоренностей, достигнутых на встрече представителей Европейского Союза, Российской Федерации и Украины. О чем именно говорится в документе, передает УНН.

"Протокол

Встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”, НАК “Нафтогаз Украины”, ПАО “Газпром”)

(19-20 декабря 2019г., города Берлин, Минск)

Представители Европейского союза, Украины и Российской Федерации (далее — Стороны) приветствуют достижение следующих договоренностей между заинтересованными компаниями Украины и Российской Федерации, обеспечивающих с 1 января 2020 г. продолжение транзита российского газа через территорию Украины:

1. С целью урегулирования юридических разногласий до 29 декабря 2019 года:

1.1. В “пакете” с выполнением договоренностей, предусмотренных пунктом 2.2, ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” подпишут и исполнят безотзывное соглашение об урегулировании, предусматривающее:

— выплату до 29.12.2019 г. около 2,9 млрд долл. США с учетом пени в соответствие с решениями Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018г.,

— отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски НАК “Нафтогаз Украины” на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки),

— снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО “Газпром”, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009г.;

1.2. До 29.12.2019 г. ПАО “Газпром” и Украина заключат безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС № 2019-10: “ПАО "Газпром“ против Украины”, рассматриваемого в настоящий момент арбитражным судом в г. Женева, Швейцарская Конфедерация. Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО “Газпром”, основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины № 18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда г. Киева от 05.12.2016 г. (включая требования об уплате штрафа и пени);

2. С целью продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины:

2.1. ПАО “Газпром” подпишет соглашение с НАК “Нафтогаз Украины” (далее — Компания-организатор) на организацию транспортировки газа через территорию Украины;

2.2. При выполнении договоренностей, предусмотренных пунктом 1, до 29.12.2019 будет обеспечено следующее:

2.2.1. ПАО “Газпром” и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” заключает межоператорское соглашение;

2.2.2. Компания-организатор и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” заключает транспортное соглашение (контракт на транзит газа). В течение 2020 года НКРЭКУ внесет необходимые изменения в типовой договор с целью приведения его в соответствие с транспортным соглашением между Компанией-организатором и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”, и стороны транспортного соглашения подпишут типовой договор без изменения существенных параметров договора (сроки, объемы транспортировки, тариф) без каких-либо штрафных санкций для сторон;

2.2.3. Компания-организатор обратится к ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” для бронирования мощностей ГТС Украины. При этом бронирование мощностей ГТС Украины по годам будет осуществляться в следующих объемах:

2020 г. — 65 млрд куб. м газа;
2021 г. — 40 млрд куб. м газа;
2022 г. — 40 млрд куб. м газа;
2023 г. — 40 млрд куб. м газа;
2024 г. — 40 млрд куб. м газа;

при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, призываемый Компанией-организатором и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.

Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.

3. Стороны до 27 декабря 2019 года примут необходимые меры (создадут необходимые условия) для выполнения соответствующими компаниями вышеуказанных договоренностей, в т.ч.:

3.1. Европейская комиссия гарантирует и письменно подтверждает сертификацию ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, а также соответствие законодательства Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС;

3.2. Украинская сторона в срок до 29.12.19 примет все необходимые меры (создаст все необходимые условия):

— для заключения мировых соглашений с ПАО “Газпром”, упомянутых в пунктах 1.1. и 1.2. данного протокола;

— для принятия окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС Украины и о выдаче лицензии ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”;

— для гарантии юридической действительности решения НКРЭКУ о сроках бронирования мощностей в 2019 г. и возможности заключения нового транспортного соглашения в редакции, согласованной сторонами транспортного соглашения в соответствии с пунктом 2.2.2;

— для обеспечения независимости национального регулятора, стабильности законодательного регулирования, надежной правовой защиты интересов заказчика услуг по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования;

3.3. Российская Сторона примет необходимые меры (создаст необходимые условия) для выполнения ПАО “Газпром” своих обязательств в соответствии с предусмотренным пунктом 1.1. соглашением о выплате по решениям Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.

4. При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, Стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NGG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - говорится в обнародованном документе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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