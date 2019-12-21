Україна, Росія і ЄС домовилися щодо газу: що підписали

"Протокол

Зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Газпром")

(19-20 грудня 2019 р., міста Берлін, Мінськ)

Представники Європейського союзу, України та Російської Федерації (далі - Сторони) вітають досягнення наступних домовленостей між зацікавленими компаніями України і Російської Федерації, які забезпечують з 1 січня 2020 р. продовження транзиту російського газу через територію України:

1. З метою врегулювання юридичних розбіжностей до 29 грудня 2019 року:

1.1. У "пакеті" з виконанням домовленостей, передбачених пунктом 2.2, ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підпишуть і виконають безвідкличну угоду про врегулювання, що передбачає:

- виплату до 29.12.2019 р. близько 2,9 млрд дол. США з урахуванням пені у відповідності з рішеннями Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 р., і лютого 2018 р.,

- відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, за якими не ухвалено остаточних рішень, у т.ч. позови НАК "Нафтогаз України" на 12,2 млрд дол. США і на 1,33 млрд куб. м (без грошової оцінки),

- зняття арештів на майно, активи і грошові кошти ПАТ "Газпром", а також відмова у майбутньому від усіх можливих претензій та позовів за контрактами на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 р.;

1.2. До 29.12.2019 р. ПАТ "Газпром" і Україна укладуть безвідкличну мирову угоду в межах справи ПТС № 2019-10: "ПАТ "Газпром" проти України", розглянутого зараз арбітражним судом в м. Женева, Швейцарська Конфедерація. Така мирова угода буде передбачати, в тому числі, припинення Україною усіх поточних і можливих майбутніх вимог до ПАТ "Газпром", заснованих на рішенні Антимонопольного Комітету України № 18-р від 22.01.2016 р. та відповідному рішенні Господарського суду м.Києва від 05.12.2016 р. (включаючи вимоги про сплату штрафу і пені);

2. З метою продовження безперебійного транзиту російського газу через територію України:

2.1. ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" (далі - Компанія-організатор) на організацію транспортування газу через територію України;

2.2. При виконанні домовленостей, передбачених пунктом 1, до 29.12.2019 буде забезпечено наступне:

2.2.1. ПАТ "Газпром" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладає міжоператорську угоду;

2.2.2. Компанія-організатор і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладає транспортну угоду (контракт на транзит газу). Протягом 2020 року НКРЕКП внесе необхідні зміни до типового договору з метою приведення його у відповідність з транспортною угодою між Компанією-організатором і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", і сторони транспортної угоди підпишуть типовий договір без зміни істотних параметрів договору (терміни, обсяги транспортування, тариф) без будь-яких штрафних санкцій для сторін;

2.2.3. Компанія-організатор звернеться до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" для бронювання потужностей ГТС України. При цьому бронювання потужностей ГТС України за роками буде здійснюватися у наступних об'ємах:

2020 р. - 65 млрд куб. м газу;

2021 р. - 40 млрд куб. м газу;

2022 р. - 40 млрд куб. м газу;

2023 р. - 40 млрд куб. м газу;

2024 р. - 40 млрд куб. м газу;

за умови, що до моменту бронювання НКРЕКП буде встановлено конкурентний тариф, до якого закликає Компанія-організатор і який відповідає рівню газотранспортних тарифів, які застосовуються у країнах Західної та Центральної Європи.

Сторони за договором на транспортування газу в подальшому мають намір розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на наступні регуляторні періоди оператора ГТС України 2025-2034 рр.

3. Сторони до 27 грудня 2019 року вживуть необхідних заходів (створять необхідні умови) для виконання відповідними компаніями вищевказаних домовленостей, в т.ч.:

3.1. Європейська комісія гарантує і письмово підтверджує сертифікацію ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" як нового оператора ГТС України відповідно до норм ЄС, а також відповідність законодавства України в сфері регулювання транспортування газу вимогам ЄС;

3.2. Українська сторона в термін до 29.12.19 вживатиме всіх необхідних заходів (створить всі необхідні умови):

- для укладання мирових угод з ПАТ "Газпром", згаданих в пунктах 1.1. і 1.2. цього протоколу;

- для ухвалення остаточного рішення про сертифікацію нового оператора ГТС України і про видачу ліцензії ТОВ "Оператор газотранспортної системи України";

- для гарантії юридичної дійсності рішення НКРЕКП про терміни бронювання потужностей в 2019 р. можливості укладення нової транспортної угоди в редакції, узгодженій сторонами транспортної угоди відповідно до пункту 2.2.2;

- для забезпечення незалежності національного регулятора, стабільності законодавчого регулювання, надійного правового захисту інтересів замовника послуг з транзиту, передбачуваності, прозорості, економічної обґрунтованості і стабільності тарифоутворення;

3.3. Російська Сторона вживе необхідних заходів (створить необхідні умови) для виконання ПАТ "Газпром" своїх зобов'язань відповідно до передбаченої пунктом 1.1. угоди про виплату за рішеннями Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 р.

4. За умови виконання в повному обсязі домовленостей, передбачених пунктами 1-3 цього Протоколу, Сторони розглянуть можливість поставок газу в Україну з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хабу (NGG) за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягів таких поставок", - йдеться в оприлюдненому документі.