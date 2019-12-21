Україна, Росія і ЄС домовилися щодо газу: що підписали

ukru
08:36 • 92612 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 99608 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 112966 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 113117 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 123532 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 169367 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267727 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262000 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255253 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236405 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 105809 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 115337 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 101696 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 100457 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 47718 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 92629 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 112974 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 113126 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 100457 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 115337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 9638 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 33918 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103744 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 62893 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148974 перегляди
Актуальне
Україна, Росія і ЄС домовилися щодо газу: що підписали

Україна, Росія і ЄС домовилися щодо газу: що підписали

Київ • УНН

 • 28679 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України оприлюднив копію протоколу газових домовленостей, досягнутих на зустрічі представників Європейського Союзу, Російської Федерації та України. Про що саме йдеться в документі, передає УНН.

"Протокол

Зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Газпром")

(19-20 грудня 2019 р., міста Берлін, Мінськ)

Представники Європейського союзу, України та Російської Федерації (далі - Сторони) вітають досягнення наступних домовленостей між зацікавленими компаніями України і Російської Федерації, які забезпечують з 1 січня 2020 р. продовження транзиту російського газу через територію України:

1. З метою врегулювання юридичних розбіжностей до 29 грудня 2019 року:

1.1. У "пакеті" з виконанням домовленостей, передбачених пунктом 2.2, ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підпишуть і виконають безвідкличну угоду про врегулювання, що передбачає:

- виплату до 29.12.2019 р. близько 2,9 млрд дол. США з урахуванням пені у відповідності з рішеннями Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 р., і лютого 2018 р.,

- відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, за якими не ухвалено остаточних рішень, у т.ч. позови НАК "Нафтогаз України" на 12,2 млрд дол. США і на 1,33 млрд куб. м (без грошової оцінки),

- зняття арештів на майно, активи і грошові кошти ПАТ "Газпром", а також відмова у майбутньому від усіх можливих претензій та позовів за контрактами на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 р.;

1.2. До 29.12.2019 р. ПАТ "Газпром" і Україна укладуть безвідкличну мирову угоду в межах справи ПТС № 2019-10: "ПАТ "Газпром" проти України", розглянутого зараз арбітражним судом в м. Женева, Швейцарська Конфедерація. Така мирова угода буде передбачати, в тому числі, припинення Україною усіх поточних і можливих майбутніх вимог до ПАТ "Газпром", заснованих на рішенні Антимонопольного Комітету України № 18-р від 22.01.2016 р. та відповідному рішенні Господарського суду м.Києва від 05.12.2016 р. (включаючи вимоги про сплату штрафу і пені);

2. З метою продовження безперебійного транзиту російського газу через територію України:

2.1. ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" (далі - Компанія-організатор) на організацію транспортування газу через територію України;

2.2. При виконанні домовленостей, передбачених пунктом 1, до 29.12.2019 буде забезпечено наступне:

2.2.1. ПАТ "Газпром" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладає міжоператорську угоду;

2.2.2. Компанія-організатор і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладає транспортну угоду (контракт на транзит газу). Протягом 2020 року НКРЕКП внесе необхідні зміни до типового договору з метою приведення його у відповідність з транспортною угодою між Компанією-організатором і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", і сторони транспортної угоди підпишуть типовий договір без зміни істотних параметрів договору (терміни, обсяги транспортування, тариф) без будь-яких штрафних санкцій для сторін;

2.2.3. Компанія-організатор звернеться до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" для бронювання потужностей ГТС України. При цьому бронювання потужностей ГТС України за роками буде здійснюватися у наступних об'ємах:

2020 р. - 65 млрд куб. м газу;
2021 р. - 40 млрд куб. м газу;
2022 р. - 40 млрд куб. м газу;
2023 р. - 40 млрд куб. м газу;
2024 р. - 40 млрд куб. м газу;

за умови, що до моменту бронювання НКРЕКП буде встановлено конкурентний тариф, до якого закликає Компанія-організатор і який відповідає рівню газотранспортних тарифів, які застосовуються у країнах Західної та Центральної Європи.

Сторони за договором на транспортування газу в подальшому мають намір розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на наступні регуляторні періоди оператора ГТС України 2025-2034 рр.

3. Сторони до 27 грудня 2019 року вживуть необхідних заходів (створять необхідні умови) для виконання відповідними компаніями вищевказаних домовленостей, в т.ч.:

3.1. Європейська комісія гарантує і письмово підтверджує сертифікацію ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" як нового оператора ГТС України відповідно до норм ЄС, а також відповідність законодавства України в сфері регулювання транспортування газу вимогам ЄС;

3.2. Українська сторона в термін до 29.12.19 вживатиме всіх необхідних заходів (створить всі необхідні умови):

- для укладання мирових угод з ПАТ "Газпром", згаданих в пунктах 1.1. і 1.2. цього протоколу;

- для ухвалення остаточного рішення про сертифікацію нового оператора ГТС України і про видачу ліцензії ТОВ "Оператор газотранспортної системи України";

- для гарантії юридичної дійсності рішення НКРЕКП про терміни бронювання потужностей в 2019 р. можливості укладення нової транспортної угоди в редакції, узгодженій сторонами транспортної угоди відповідно до пункту 2.2.2;

- для забезпечення незалежності національного регулятора, стабільності законодавчого регулювання, надійного правового захисту інтересів замовника послуг з транзиту, передбачуваності, прозорості, економічної обґрунтованості і стабільності тарифоутворення;

3.3. Російська Сторона вживе необхідних заходів (створить необхідні умови) для виконання ПАТ "Газпром" своїх зобов'язань відповідно до передбаченої пунктом 1.1. угоди про виплату за рішеннями Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 р.

4. За умови виконання в повному обсязі домовленостей, передбачених пунктами 1-3 цього Протоколу, Сторони розглянуть можливість поставок газу в Україну з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хабу (NGG) за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягів таких поставок", - йдеться в оприлюдненому документі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.95
Золото
$3,040.61
Ethereum
$1,946.01