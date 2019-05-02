Украина рекордно нарастила производство курятины

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегмент мяса домашней птицы продолжает быть наиболее перспективным в 2019 году. Об этом сообщают в Совете по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.

Специалисты ссылаются на данные Государственной таможенной службы, которые свидетельствуют, что в течение первого квартала на мировые рынки было отгружено 103,6 тыс. т общей стоимостью 146,9 млн долл. - это более трети всего экспорта в прошлом году. Данный объем на 59% превышает объем первого квартала 2017 года и на 38% показатель января-марта 2018 года.

Основными странами назначения за анализируемый период были Саудовская Аравия - 27,2% или 40 млн долл., Нидерланды - 16,5% или 24,3 млн долл. и Словакия - 9,6% или 14,1 млн долл..

"На импортном рынке ситуация в первые три месяца прямо пропорциональная. По мере наращивания внутреннего производства (+ 9,5%), стабильного отечественного спроса удовлетворения потребностей в импортируемом мясе и субпродуктах домашней птицы снижается", - сообщили в UFEB.

Общий объем импорта мяса домашней птицы в январе-марте 2019 года снизился на 21,3% до 30,6 тыс. т против 38,9 тыс. т. Импорт в марте упал на 12,4% по сравнению с мартом 2018 году до 9 7 тыс. т. Основными странами поставщиками были Польша - 63% или 7,7 млн долл., Германия - 14,7% или 1,8 млн долл. и Венгрия - 10,2% или 1,2 млн долл..

Напомним, отечественная отрасль промышленности по производству курятины активно развивается.

Украинские птицеводы непрерывно наращивают поставки продукции за рубеж, благодаря чему страна удерживает статус нетто-экспортера мяса птицы пятый год подряд.

Как писал УНН, в прошлом году курятина получила статус лидера экспорта продукции животноводства за границу и обеспечила Украине 500 млн долл. валютной выручки. Из этой суммы 450 млн долл. "привез" Украине один только агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине.

Украинские Национальные Новости

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