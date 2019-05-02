Україна рекордно наростила виробництво курятини

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сегмент м’яса свійської птиці продовжує бути найбільш перспективним у 2019 році. Про це повідомляють у Раді з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.

Фахівці посилаються на дані Державної митної служби, які свідчать, що впродовж першого кварталу на світові ринки було відвантажено 103,6 тис. т на загальну вартість 146,9 млн дол. — це більш ніж третина всього експорту у минулому році. Даний обсяг на 59% перевищує обсяг першого кварталу 2017 року та на 38% показник січня-березня 2018 року.

Основними країнами призначення за аналізований період були Саудівська Аравія — 27,2% або 40 млн дол., Нідерланди — 16,5% або 24,3 млн дол та Словаччина — 9,6% або 14,1 млн дол.

“На імпортному ринку ситуація у перші три місяці прямо пропорційна. По мірі нарощення внутрішнього виробництва (+9,5%), стабільного вітчизняного попиту задоволення потреб в імпортованому м’ясі та субпродуктах свійської птиці знижується”, — повідомили в UFEB.

Загальний обсяг імпорту м’яса свійської птиці у січні-березні 2019 року знизився на 21,3% до 30,6 тис. т проти 38,9 тис. т. Імпорт у березні впав на 12,4% проти березня 2018 року до 9,7 тис. т. Основними країнами постачальниками були Польща — 63% або 7,7 млн дол., Німеччина — 14,7% або 1,8 млн дол. та Угорщина — 10,2% або 1,2 млн дол..

Нагадаємо, вітчизняна галузь промисловості з виробництва курятини активно розвивається.

Українські птахівники безперервно нарощують поставки продукції за кордон, завдяки чому країна утримує статус нетто-експортера м’яса птиці п’ятий рік поспіль.

Як писав УНН, торік курятина отримала статус лідера експорту продукції тваринництва за кордон і забезпечила Україні 500 млн дол. валютної виручки. З цієї суми 450 млн дол. “привіз” Україні один лише агрохолдинг Юрія Косюка “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба)- найбільший виробник та експортер курятини в Україні. 

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