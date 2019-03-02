Украина проведет первый чемпионат страны по киберспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Федерация киберспорта Украины анонсировала проведение первого в истории чемпионата Украины по киберспорту, сообщает УНН.
Украинские любители будут выяснять сильнейшего в двух дисциплинах - "CS:GO" и "Dota 2".
Квалификации пройдут во всех областных центрах Украины в течение 2019 года. 52 лучших коллективов страны (по 26 команд в каждой из дисциплин), поедут на гранд-финал, который пройдет с 11 по 13 октября 2-19-го года в городе Днепр.
Первый этап отбора пройдет в Виннице начиная 29-го марта, а закончится в городе Ужгород 13 сентября. В Киеве квалификация пройдет с 23-го августа по 25-е.
Отметим, что общий призовой фонд этого грандиозного события составит 1 млн. грн. - по 500,000 тыс. грн. на дисциплину.