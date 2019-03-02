Україна проведе перший чемпіонат країни з кіберспорту

Українські аматори будуть з'ясовувати сильнішого у двох дисциплінах — "CS:GO" та "Dota 2".

Кваліфікації пройдуть у всіх обласних центрах України протягом 2019 року. 52 кращих колективів країни (по 26 команд на кожну з дисциплін), поїдуть на гранд-фінал, який пройде з 11 по 13 жовтня 2-19-го року в місті Дніпро.

Перший етап відбору пройде у Вінниці починаючи 29-го березня, а закінчиться у місті Ужгород 13-го вересня. У Києві кваліфікація пройде з 23-го серпня по 25-те.

Відзначимо, що загальний призовий фонд цієї грандіозної події складе 1 млн. грн. - по 500,000 тис. грн. на дисципліну.