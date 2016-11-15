Украина в течение девяти месяцев экспортировала агропродукции на 10,4 млрд долл. - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В течение января-сентября 2016 г. на внешние рынки было экспортировано аграрной продукции на общую сумму 10,4 млрд долл. США, что составляет 40,2% от всего украинского экспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.
Как сообщили в Минагрополитики со ссылкой на данные госстатистики, в январе-сентябре этого года, в частности, поставили на внешние рынки продукции растительного происхождения на сумму 5,5 млрд долл., из которых зерновых культур - на 4,2 млрд долл.
Экспортировали продукции жиров и масла животного или растительного происхождения на сумму 2,7 млрд долл., живых животных и продуктов животного происхождения на сумму 500 млн долл.
Также поставили зарубеж готовых пищевых продуктов на сумму 1,6 млрд долл.
В то же время, по информации ведомства, в январе-сентябре этого года импортировали сельскохозяйственной продукции на сумму 2,78 млрд долл., что составляет 10% от всего импорта в Украину.
Напомним, в январе-сентябре 2015 года из Украины экспортировали продукции сельского хозяйства на сумму 10,2 млрд долл.