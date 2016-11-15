Україна протягом дев’яти місяців експортувала агропродукції на 10,4 млрд дол. - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Протягом січня-вересня 2016 року на зовнішні ринки було експортовано аграрної продукції на загальну суму 10,4 млрд дол. США, що становить 40,2% від всього українського експорту. Про це повідомили УНН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
Як поінформували у Мінагрополітики з посиланням на дані Держстатистики, у січні-вересні цього року, зокрема, поставлено на зовнішні ринки продукції рослинного походження на суму 5,5 млрд дол., з яких зернових культур – на 4,2 млрд дол.
Експортовано продукції жирів та олії тваринного або рослинного походження на суму 2,7 млрд дол., живих тварин та продуктів тваринного походження на суму 0,5 млрд дол.
Також поставлено за кордон готових харчових продуктів на суму 1,6 млрд дол.
Водночас, за інформацією відомства, у січні-вересні цього року імпортовано сільськогосподарської продукції на суму 2,78 млрд дол., що становить 10% від всього імпорту до України.
Нагадаємо, у січні-вересні 2015 року з України було експортовано продукції сільського господарства на суму 10,2 млрд дол.