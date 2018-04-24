Украина просит суд ООН подтвердить, что РФ обязана отменить запрет деятельности Меджлиса

"Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой предоставить окончательное толкование своего же приказа о применении временных мер, который был принят в прошлом году. Соответствующее обращение от 19 апреля 2018 года было отправлено в Суд сегодня", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что 19 апреля 2017 года МС ООН принял историческое решение применить временные меры против Российской Федерации по требованию Украины. В частности, своим Указом МС ООН среди прочего обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис".

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Однако, отметили в ведомстве, прошел год, и, несмотря на четкое предписание Приказа, Российская Федерация продолжает осуществлять запрет и препятствовать деятельности Меджлиса.

"Украина принципиально не согласна с такой позицией; текст Приказа абсолютно четкий, понятный и требует немедленной отмены запрета. В связи с этим, Украина обращается в Международный Суд ООН выполнить свои судебные полномочия и подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с Приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года о применении временных мер", - отметили в МИД.

Кроме этого, отметили в ведомстве, Приказ МС ООН обязывает Россию "обеспечить доступ к получению образования на украинском языке", и призывает стороны не принимать меры, которые могли бы обострить спор перед судом, который включает в себя как и осуществление дискриминационных действий на территории АР Крым, так и поддержание актов терроризма на востоке Украины.

"Украина в очередной раз выражает глубокую обеспокоенность подходам России к толкованию положений Решения суда по применению временных мер. Сегодня, этим шагом Украина вновь заявляет, что действия Российской Федерации не соответствуют нормам международного права", - отметили в ведомстве.

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МИД также обращается к международному обществу с призывом настаивать на том, чтобы Российская Федерация соблюдала нормы международного права, включая выполнение обязательных приказов Международного суда ООН.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.