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Члени ПАРЄ підписали декларацію з вимогою до РФ виконати припис суду ООН щодо Меджлісу

Київ • УНН

 • 13939 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Члени ПАРЄ з різних країн і політичних груп підписали декларацію з вимогою до Російської Федерації виконати припис Міжнародного суду ООН щодо Меджлісу кримських татар та припинення переслідування української мови в Криму. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова постійної делегації ПАРЄ, народний депутат України Володимир Ар’єв, передає УНН.

Члени ПАРЄ підписали декларацію з вимогою до РФ виконати припис суду ООН щодо Меджлісу

“45 членів ПАРЄ з різних країн і політичних груп підписали декларацію із вимогою до окупанта-РФ виконати припис Міжнародного суду ООН щодо відновлення Меджліса кримських татар та припинення переслідування української мови в Криму. Підписанти також чітко зазначили що відновлення співпраці РФ з ПАРЄ можливе лише після деокупації Крима і повного виконання Росією Мінських угод. До речі, підписи зібрали швидко і легко”, — повідомив В.Ар’єв.

Як повідомляв УНН, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Росії засудив фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

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