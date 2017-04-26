Члени ПАРЄ підписали декларацію з вимогою до РФ виконати припис суду ООН щодо Меджлісу

“45 членів ПАРЄ з різних країн і політичних груп підписали декларацію із вимогою до окупанта-РФ виконати припис Міжнародного суду ООН щодо відновлення Меджліса кримських татар та припинення переслідування української мови в Криму. Підписанти також чітко зазначили що відновлення співпраці РФ з ПАРЄ можливе лише після деокупації Крима і повного виконання Росією Мінських угод. До речі, підписи зібрали швидко і легко”, — повідомив В.Ар’єв.

Як повідомляв УНН, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Росії засудив фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.