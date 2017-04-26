Члены ПАСЕ подписали декларацию с требованием к РФ выполнить предписание суда ООН по Меджлису

"45 членов ПАСЕ из разных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к оккупанту-РФ выполнить предписание Международного суда ООН по восстановлению Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму. Подписанты также четко отметили что возобновление сотрудничества РФ с ПАСЕ возможно лишь после деоккупации Крыма и полного выполнения Россией Минских соглашений. Кстати, подписи собрали быстро и легко", - сообщил В.Арьев.

Как сообщал УНН, 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.