Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою. Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає УНН.
“Суд вважає, що відносно ситуації в Криму РФ має утриматися від підтримання або накладення певних обмежень відносно можливості кримських татар та їхньої спільноти зберігати свої установи, включаючи Меджліс”, — наголосив він.
“Російська Федерація має забезпечити доступність освіти українською мовою”, — додав голова суду.
Нагадаємо, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Як повідомлялося, Україна вимагає засудити акти тероризму в Харкові і на Донбасі, зокрема, збитий рейс MH17, а також зобов’язати Росію виплатити компенсації, розмірів яких у позові не вказано.
Також українська сторона наголосила на притягненні до відповідальності офіційних осіб, винних у підтримці тероризму.
Інший блок претензій стосується порушень прав кримських татар і українців з боку окупаційної влади Криму.