Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса

"Суд считает, что в отношении ситуации в Крыму РФ должна воздержаться от поддержания или наложения определенных ограничений относительно возможности крымских татар и их сообщества сохранять свои учреждения, включая Меджлис", - подчеркнул он.

"Российская Федерация должна обеспечить доступность образования на украинском языке", - добавил председатель суда.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминацию в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщалось, Украина требует осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, в частности, сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размеры которых в иске не указано.

Также украинская сторона отметила привлечение к ответственности официальных лиц, виновных в поддержке терроризма.

Другой блок претензий касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационных властей Крыма.