Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25403 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89192 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145510 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112602 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113992 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110939 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103105 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106646 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103258 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151008 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса

Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса

Киев  •  УНН

 • 22602 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке. Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам, передает УНН.

"Суд считает, что в отношении ситуации в Крыму РФ должна воздержаться от поддержания или наложения определенных ограничений относительно возможности крымских татар и их сообщества сохранять свои учреждения, включая Меджлис", - подчеркнул он.

"Российская Федерация должна обеспечить доступность образования на украинском языке", - добавил председатель суда.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминацию в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщалось, Украина требует осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, в частности, сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размеры которых в иске не указано.

Также украинская сторона отметила привлечение к ответственности официальных лиц, виновных в поддержке терроризма.

Другой блок претензий касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационных властей Крыма.

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