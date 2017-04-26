Суд в Росії засудив Р.Зейтуллаєва до 12 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Росії засудив фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі. Про це повідомив журналіст Владислав Рязанцев у Facebook, передає УНН.
“Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в Криму осередку „Хізб ут-Тахрір“”, — написав журналіст.
За його словами, що підтримати Р.Зейтуллаєва прийшли більше 20 осіб.
В.Рязанцев також повідомив, що, за словами адвоката, Р.Зейтуллаєв після 22 днів припиняє голодування.
Як повідомляв УНН, українських дипломатів не допускають на зустріч із Р.Зейтуллаєвим, який оголосив голодування.