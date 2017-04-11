Українських дипломатів не допускають на зустріч із Р.Зейтуллаєвим, який оголосив голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Українських дипломатів не допускають до фігуранта севастопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва, який тиждень тому оголосив голодування, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“Не дивлячись на численні звернення української сторони до Російської Федерації, станом на сьогодні не надано дозвіл нашому консулу відвідати Руслана Зейтуллаєва, який незаконно заарештований і перебуває під вартою в Російській Федерації”, - повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца.
Повідомляється, що 4 квітня Р.Зейтуллаєв оголосив про безстрокове голодування. Це відбулось під час засідання в Північно-Кавказькому військовому суді.
“Відмовляюся вживати їжу і вимагаю, по-перше, припинити кримінальні справи щодо всіх кримських татар за статтею "екстремізм", "тероризм", у "справі 26 лютого". По-друге — допустити Міністерство закордонних справ України в СІЗО № 1 Ростов-на-Дону для особистої зустрічі з його представниками", - сказав Руслан Зейтуллаев.
Зазначається, що жодна з вимог політв’язня не виконана. Також, не відомо чи продовжує він голодування і в якому стані він знаходиться.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону, де з 1 червня слухалася справа кримських мусульман за звинуваченням у їхніх зв’язках з “Хізб ут-Тахрір”, оголосив 7 вересня вирок.
Згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зейтуллаєв, якого російська влада називала організатором осередку “Хізб ут-Тахрір” засуджений до семи років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваіт та Нурі Примов — на п’ять років виправної колонії загального режиму.
Представники міжнародної ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив “Хізб ут-Тахрір” в 2003 році, включивши його в список 15 об’єднань, названих “терористичними”.