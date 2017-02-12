Суд в Ростові завтра розглядатиме кримінальне провадження стосовно Р.Зейтуллаєва

“Завтра розпочнуться перші (але все ж повторні) допити свідків у відеоконференції Севастополь-Ростов за звинуваченням Зейтуллаєва. Прокурор залишився той же, але змінився склад суду,” — повідомив адвокат.

Він також уточнив, що Руслана Зейтуллаєва звинувачують за статтею про тероризм.

“У цій кримінальній справі братимуть участь два адвокати, у яких державою було вилучено інформацію з адвокатською таємницею, в тому числі і за вказаною справою,” — написав він.

Він нагадав, що 26 січня у нього та в його колег російськими силовиками були вилучені із офісів техніка та носії з інформацією, зокрема і в “справі Хізб ут-Тахрір”.

“Техніку та носії інформації досі не повернули”, — повідомив Е.Курбедінов, який вирушив у Ростов-на-Дону разом із адвокатом Едемом Семедляєвим.

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону, де з 1 червня слухалася справа кримських мусульман за звинуваченням у їхніх зв’язках з “Хізб ут-Тахрір”, оголосив 7 вересня вирок.

Згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зейтуллаєв, якого російська влада називала організатором осередку “Хізб ут-Тахрір” засуджений до семи років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваіт та Нурі Примов — на п’ять років виправної колонії загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив “Хізб ут-Тахрір” в 2003 році, включивши його в список 15 об’єднань, названих “терористичними”.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова відпустили після 10 діб адміністративного арешту.

Як повідомляв УНН, у четвер 26 січня зранку адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.

За словами журналіста Антона Наумлюка, Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах.