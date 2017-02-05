Затриманого у Криму адвоката Е.Курбедінова відпустили після 10 діб адмінарешту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова відпустили після 10 діб адміністративного арешту. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
“Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольського ІТТ після 10 діб адміністративного арешту”, — написав журналіст.
Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.
За словами журналіста Антона Наумлюка, Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах.
Як повідомляв УНН, затриманому у Криму адвокату Емілю Курбедінову дали 10 діб адміністративного арешту.