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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 54752 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Затриманого у Криму адвоката Е.Курбедінова відпустили після 10 діб адмінарешту

Київ • УНН

 • 9414 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова відпустили після 10 діб адміністративного арешту. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

Затриманого у Криму адвоката Е.Курбедінова відпустили після 10 діб адмінарешту

“Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольського ІТТ після 10 діб адміністративного арешту”, — написав журналіст.

Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.

За словами журналіста Антона Наумлюка, Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах.

Як повідомляв УНН, затриманому у Криму адвокату Емілю Курбедінову дали 10 діб адміністративного арешту.

Українські Національні Новини

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