Задержанного в Крыму адвоката Э.Курбединова отпустили после 10 суток админареста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отпустили после 10 суток административного ареста. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского ИВС после 10 суток административного ареста", - написал журналист.
Напомним, в четверг, 26 января утром адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.
По словам журналиста Антона Наумлюка, Э.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях.
Как сообщал УНН, задержанному в Крыму адвокату Эмилю Курбединову дали 10 суток административного ареста.