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Задержанного в Крыму адвоката Э.Курбединова отпустили после 10 суток админареста

Киев • УНН

 • 9414 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отпустили после 10 суток административного ареста. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

Задержанного в Крыму адвоката Э.Курбединова отпустили после 10 суток админареста

"Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского ИВС после 10 суток административного ареста", - написал журналист.

Напомним, в четверг, 26 января утром адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.

По словам журналиста Антона Наумлюка, Э.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях.

Как сообщал УНН, задержанному в Крыму адвокату Эмилю Курбединову дали 10 суток административного ареста.

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