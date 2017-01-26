Затриманому у Криму адвокату Е.Курбедінову дали 10 діб адмінарешту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Затриманому у Криму адвокату Емілю Курбедінову дали 10 діб адміністративного арешту. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Адвокату Курбедінову дали 10 діб адміністративного арешту. По факту це „третій дзвінок“ перед посадкою, якщо продовжить працювати як раніше”, — написав М.Полозов.
Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.
За словами журналіста Антона Наумлюка, Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму заявили про спецоперацію проти "екстремістів" з Хізб ут-Тахрір.
Адвокату Курбединову дали 10 суток административного ареста. По факту это "третий звонок" перед посадкой, если продолжит работать как раньше— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 26 января 2017 г.